Для поширення пропаганди росіяни встановили в окупації понад 2000 мобільних вишок – Скібіцький

На тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок мобільних мереж РФ і відновили 2300 культурних об'єктів для просування російських наративів.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький

Пряма мова: Я наведу декілька фактів, і ви зрозумієте наскільки активно вони (росіяни) працюють на тимчасово окупованих територіях.

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Візьмемо Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на "Ростєх": там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є.

Друге – це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж РФ".

Деталі: Також, за словами Скібіцького, за час окупації росіяни вдосконалили, модернізували та відновили 2300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ і позбавлення українців історичного минулого: "Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти і так далі".