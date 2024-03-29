Россияне установили в оккупации более 2000 мобильных вышек – Скибицкий

На временно оккупированных территориях Украины россияне установили более 2000 вышек мобильных сетей РФ и восстановили 2300 культурных объектов для продвижения российских нарративов.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий

Прямая речь: Я приведу несколько фактов, и вы поймете насколько активно они (россияне) работают на временно оккупированных территориях.

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Возьмем Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Первое - они полностью контролируют это информационное пространство, используя ретрансляторы и прочее. Это возложено на "Ростех": там все программное обеспечение, полный контроль всех информационных потоков, которые там есть.

Второе - это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду. Вот за этот период времени на оккупированных территориях было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей РФ".

Детали: Также, по словам Скибицкого, за время оккупации россияне усовершенствовали, модернизировали и восстановили 2300 культурных объектов: театры, кинотеатры, различные студии для навязывания нарративов РФ и лишения украинцев исторического прошлого: "Здесь включается работа особенно в отношении молодежи - учебники, книги, российские программы образования и так далее".