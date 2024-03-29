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РФ понад 20 разів намагалась атакувати на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 березня 2024, 20:13
РФ понад 20 разів намагалась атакувати на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 61 бойове зіткнення, ворог завдав 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 зенітно-ракетному комплексу та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 артилерійському засобу ворога".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Теми: Генштаббойові діїобстріл
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