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РФ более 20 раз пыталась атаковать на Новопавловском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 20:13
РФ более 20 раз пыталась атаковать на Новопавловском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение, враг нанес 38 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 зенитно-ракетному комплексу и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 артиллерийскому средству врага".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра.

Темы: Генштаббоевые действияобстрел
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