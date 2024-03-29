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Умєров обговорив можливість інвестицій у ВПК Франції

Андрій Синявський, Альона Мазуренко П'ятниця, 29 березня 2024, 20:56
Умєров обговорив можливість інвестицій у ВПК Франції
фото: Умєров в Х

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільницею Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Джерело: "Європейська правда", Умєров в Twitter (X)

Пряма мова: "Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію".

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Деталі: Він наголосив, що потужності української оборонної промисловості потрібно включити до європейського плану військового виробництва.

"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні у відбитті російської агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", – додав Умєров.

Повідомляли, що у четвер до Києва прибула очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.
  • Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Теми: ФранціяУкраїназброя
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