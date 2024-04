Умеров обсудил возможность инвестиций в ВПК Франции

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Источник: "Европейская правда", Умеров в Twitter (X)

Прямая речь: "Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию".

Детали: Он подчеркнул, что мощности украинской оборонной промышленности нужно включить в европейский план военного производства.

"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине в отражении российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", – добавил Умеров.

Сообщалось, что в четверг в Киев прибыла руководительница Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

