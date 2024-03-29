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Умеров обсудил возможность инвестиций в ВПК Франции

Андрей Синявский, Алена МазуренкоПятница, 29 марта 2024, 20:56
Умеров обсудил возможность инвестиций в ВПК Франции
фото: Умеров в Х

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Источник: "Европейская правда", Умеров в Twitter (X)

Прямая речь: "Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию".

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Детали: Он подчеркнул, что мощности украинской оборонной промышленности нужно включить в европейский план военного производства.

"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине в отражении российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", – добавил Умеров.

Сообщалось, что в четверг в Киев прибыла руководительница Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

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Напомним:

  • Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Франции – 12 марта проголосовала за одобрение доклада премьера по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.
  • Президенты Украины и Франции во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Темы: ФранцияУкраинаоружие
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