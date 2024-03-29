Родина Зеленського торік заробила майже 12,5 млн грн – декларація президента

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік – торік родина глави держави заробила майже 12,5 млн грн.

Джерело: Офіс президента, декларація Зеленського

Дослівно ОП: "Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн".

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Деталі: Відзначається, що доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

А збільшення доходів у порівнянні з минулим 2022 роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2023 року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

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Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

У власності Зеленського квартира у Києві площею 131,9 м.кв., машиномісце – 20,9 м.кв., машиномісце-гараж – 20,7 м.кв., 25% квартири у Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 м.кв., 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 м.кв..

У першої леді Олени Зеленської квартира у Криму (Лівадії) - 129,8 м.кв. і машиномісце - 16,1 м.кв. там же, 33% нежитлове приміщення у співвласності із Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 м.кв., квартира у Києві площею 284 м.кв..

У подружжя по кілька коштовних годинників - Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Автомобілі - LAND ROVER 2016 року випуску і MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску.

При цьому зарплата Зеленського за основним місцем роботи за рік склала 336 тисяч гривень.