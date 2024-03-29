Семья Зеленского в прошлом году заработала почти 12,5 млн грн – декларация президента

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год – в прошлом году семья главы государства заработала почти 12,5 млн грн.

Источник: Офис президента, декларация Зеленского

Дословно ОП: "Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ - 7 млн 455 тыс. 972 грн".

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Детали: Отмечается, что доходы семьи Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

А увеличение доходов по сравнению с прошлым 2022 годом произошло в связи с восстановлением арендных платежей.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2023 года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

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Других существенных изменений в 2023 году по активам, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

В собственности Зеленского квартира в Киеве площадью 131,9 м.кв., машиноместо - 20,9 м.кв., машиноместо-гараж - 20,7 м.кв., 25% квартиры в Киеве в совладении с братьями Шефирами площадью 254,5 м.кв., 50% квартиры в совладении с Сергеем Шефиром площадью 198,6 м.кв..

У первой леди Елены Зеленской квартира в Крыму (Ливадии) - 129,8 м.кв. и машиноместо - 16,1 м.кв. там же, 33% нежилое помещение в совладении с Еленой и Ларисой Шефир площадью 337,8 м.кв., квартира в Киеве площадью 284 м.кв..

У супругов по несколько ценных часов - Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Автомобили - LAND ROVER 2016 года выпуска и MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска.

При этом зарплата Зеленского по основному месту работы за год составила 336 тысяч гривен.