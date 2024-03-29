Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 березня 2024, 21:43
Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України
Фото з Facebook-сторінки Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров у п'ятницю поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та наголосив на необхідності більшого забезпечення системами ППО і ракетами до них.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.

Реклама:

Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них".

Теми: СШАМіноборониУмєров Рустем
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Зеленський: Нам потрібні ATACMS для ударів не по Росії, а по аеродромах в Криму
Зеленський про затримку допомоги в Конгресі: Ми згаяли пів року, більше не можемо
Посол США відреагувала на масовану комбіновану атаку РФ по Україні
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: