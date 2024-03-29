Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Міністр оборони Рустем Умєров у п'ятницю поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та наголосив на необхідності більшого забезпечення системами ППО і ракетами до них.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.

Реклама:

Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них".