Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України
П'ятниця, 29 березня 2024, 21:43
Міністр оборони Рустем Умєров у п'ятницю поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та наголосив на необхідності більшого забезпечення системами ППО і ракетами до них.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.
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Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них".