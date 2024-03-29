Умеров и Остин обсудили необходимость большей поставки систем ПВО для Украины
Пятница, 29 марта 2024, 21:43
Министр обороны Рустем Умеров в пятницу побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином и отметил необходимость большего обеспечения системами ПВО и ракетами к ним.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь: "Предоставил подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов.
Реклама:
Указал на важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них".