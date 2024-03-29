Умеров и Остин обсудили необходимость большей поставки систем ПВО для Украины

Министр обороны Рустем Умеров в пятницу побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином и отметил необходимость большего обеспечения системами ПВО и ракетами к ним.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Предоставил подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов.

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Указал на важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них".