Зеленський про затримку допомоги в Конгресі: Ми згаяли пів року, більше не можемо

Президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу, "Європейська правда"

Деталі: За словами голови держави, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, "ми залишатимемося там, де ми є зараз на сході". Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але "щоб витіснити їх (росіян. – Ред.), нам потрібно більше зброї".

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Зеленський підкреслив, що через внутрішні суперечки в Конгресі "ми згаяли пів року". "Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – наголосив він.

Президент вважає, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у повномасштабній війні, тому що, "якщо Україна впаде, Путін розділить світ" на друзів і ворогів Росії.

Відповідаючи на питання про політику США стосовно війни в Україні, Зеленський відповів, що, на його думку, Джо Байден "обережний щодо ядерної атаки з боку Росії". Він водночас вважає, що Путін на це не піде.

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Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Напередодні Зеленський поговорив зі спікером Джонсоном, зокрема і про питання допомоги в Конгресі.