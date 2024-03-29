Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 22:30
Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем
Владимир Зеленский. Фото - BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

Источник: Зеленский сказал в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу, "Европейская правда"

Детали: По словам главы государства, пока Украина не будет знать, что имеет постоянную поддержку США, "мы будем оставаться там, где мы сейчас на востоке". Он добавил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но "чтобы вытеснить их (россиян. – Ред.), нам нужно больше оружия".

Реклама:

Зеленский подчеркнул, что из-за внутренних споров в Конгрессе "мы упустили полгода". "Мы не можем больше терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", – подчеркнул он.

Президент считает, что критики помощи Украине не понимают ставок в полномасштабной войне, потому что, "если Украина упадет, Путин разделит мир" на друзей и врагов России.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Накануне Зеленский поговорил со спикером Джонсоном, в том числе и о вопросах помощи в Конгрессе.

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Стали известны подробности атаки украинского дальнобойного дрона на НПЗ в Татарстане

Полиция объяснила, как доставляет в центры комплектования людей, которых разыскивают ТЦК

Завладение почти 100 млн на закупках для УЗ: детективы разоблачили чиновника СБУ Шило

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский рассказал, как в США отреагировали на атаки Украины по российским НПЗ
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники
Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине
Последние новости
20:02
НАТО предлагает создать фонд на $100 миллиардов для Украины - СМИ
20:02
На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб
19:53
Суд на Ровенщине обязал прочитать "Кайдашеву семью" мужчину, который обокрал сестру
19:41
В Киевской области непогода вызвала аварии в сетях
19:31
фото, ОбновленоРоссия ударила ракетой по Днепру: пострадали 8 взрослых и 5 детей
19:30
Зависимые от тепла электростанций: ученые во Флориде ищут способ, как "переселить" ламантинов
19:30
Россияне обстреляли село на Купянщине: погиб мужчина, пострадал ребенок
19:25
Астраханский газоперерабатывающий завод из-за аварии остановил выпуск нефтепродуктов - Reuters
19:17
Байден попросил Си повлиять на Россию и Иран
19:05
Ограниченно пригодные должны пройти медицинское освидетельствование заново: Зеленский подписал закон
Все новости...
Реклама: