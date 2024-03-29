Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

Источник: Зеленский сказал в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу, "Европейская правда"

Детали: По словам главы государства, пока Украина не будет знать, что имеет постоянную поддержку США, "мы будем оставаться там, где мы сейчас на востоке". Он добавил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но "чтобы вытеснить их (россиян. – Ред.), нам нужно больше оружия".

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Зеленский подчеркнул, что из-за внутренних споров в Конгрессе "мы упустили полгода". "Мы не можем больше терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", – подчеркнул он.

Президент считает, что критики помощи Украине не понимают ставок в полномасштабной войне, потому что, "если Украина упадет, Путин разделит мир" на друзей и врагов России.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Накануне Зеленский поговорил со спикером Джонсоном, в том числе и о вопросах помощи в Конгрессе.