Санду про атаку на Одесу: Затримка допомоги ставить під загрозу ще більше життів
Неділя, 3 березня 2024, 00:52
На думку президентки Молдови Маї Санду, російська атака на Одесу вказує на гостру потребу України у допомозі.
Джерело: Санду в мережі Х
Пряма мова: "Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, нагадуючи про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги.
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Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів".
Передісторія:
- У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.
- Внаслідок атаки в будинку знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.
- Відомо про 8 загиблих, серед яких двоє дітей.
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