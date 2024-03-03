Санду про атаку на Одесу: Затримка допомоги ставить під загрозу ще більше життів

На думку президентки Молдови Маї Санду, російська атака на Одесу вказує на гостру потребу України у допомозі.

Джерело: Санду в мережі Х

Пряма мова: "Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, нагадуючи про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги.

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Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів".

Передісторія:

У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.

Внаслідок атаки в будинку знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.

Відомо про 8 загиблих, серед яких двоє дітей.