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Після останнього "сушкопаду" росіяни знизили активність літаків у небі над Україною

Валентина РоманенкоНеділя, 3 березня 2024, 13:34
Після останнього сушкопаду росіяни знизили активність літаків у небі над Україною
ілюстративне фото Повітряних сил

В небі над Україною спостерігається зниження активності ворожої авіації, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вже тиждень не з'являється поблизу українського кордону.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Увечері 2 березня 2024 року після повідомлень про збиття чергового російського винищувача-бомбардувальника Су-34 (зранку) та про інтенсивну вогневу роботу по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35, і врешті решт також збиття ще одного Су-34, у Telegram-каналі Олещука з’явилися скріни із повідомленням, що над окупованою територією України немає авіації противника (є лише активна робота розвідувальних безпілотників).

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3 березня у коментарі "Українській правді" речник ПС Юрій Ігнат підтвердив, що окупанти вочевидь знизили використання літаків на різних напрямках. Це не вперше з початку війни, але це - наслідок ефективної вогневої роботи Повітряних сил останнім часом.

Можна також згадати, що вже тиждень (з часу останнього збиття 23 лютого –ред.) поблизу кордонів України не з’являється російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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Пряма мова Ігната: "Засоби протидії, надані Україні західними партнерами, демонструють свою ефективність. Про це свідчить кількість збитих літаків ворога за лютий. Актуальне завдання нині – убезпечити прифронтові території від використання противником керованих авіаційних бомб".

Теми: авіавійнаПовітряні сили ЗСУ
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