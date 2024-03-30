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Центренерго: Росіяни майже повністю зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 01:38
Центренерго: Росіяни майже повністю зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині
Зміїївська ТЕС, фото: Вікіпедія

Терористичні війська Росії зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську. 

Джерело: Центренерго

Деталі: Удар 22 березня знищив всі блоки, пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.

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Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. 

Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.

Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

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Пряма мова Галущенка: "Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!".

Теми: енергетика
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