Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине

Террористические войска России разрушили одну из крупнейших ТЭС Харьковщины - Змиевскую.

Источник: Центрэнерго

Детали: Удар 22 марта уничтожил все блоки, повредил вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной - до значительной.

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Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры по сумме, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов по времени ремонтов - нет.

Министр энергетики Герман Галущенко пообещал помощь через доноров.

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Прямая речь Галущенко: "Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!".