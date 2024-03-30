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Defense Express: російська ракета Х-101 тепер має дві бойові частини і "значний вражаючий ефект"

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 03:43
Defense Express: російська ракета Х-101 тепер має дві бойові частини і значний вражаючий ефект
Фото: Телеграм "Полковник ГШ"

У Росії модернізували крилату ракету повітряного базування Х-101, яка отримала дві бойові частини вагою приблизно у 800 кг і  вражаючі елементи, які є небезпечними для  людей.  

Джерело: Defense Express

Деталі: Про модернізацію вперше було повідомлено у січні 2024 року під час пропагандистського візиту воєнного злочинця та очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга" де виробляють ці крилаті ракети.

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Вага попередньої бойової частини складала близько 400 кг. Але мова йде не про просте збільшення ваги однієї бойової частини, а про рішення із розміщенням двох окремих бойових частин. Про це пише Telegram-канал "Полковник ГШ" та наводить фото цих бойових частин, зазначивши, що про це стало відомо після аналізу збитої ракети Х-101 під час останньої атаки ворога у ніч на 29 березня.

Зазначено, що друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми. 

Defense Express додає, що зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний вражаючий ефект проти людей.

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Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Що означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км це не має великого значення.

У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрів.

Теми: війнаракетний удар
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