Defense Express: російська ракета Х-101 тепер має дві бойові частини і "значний вражаючий ефект"
У Росії модернізували крилату ракету повітряного базування Х-101, яка отримала дві бойові частини вагою приблизно у 800 кг і вражаючі елементи, які є небезпечними для людей.
Джерело: Defense Express
Деталі: Про модернізацію вперше було повідомлено у січні 2024 року під час пропагандистського візиту воєнного злочинця та очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга" де виробляють ці крилаті ракети.
Вага попередньої бойової частини складала близько 400 кг. Але мова йде не про просте збільшення ваги однієї бойової частини, а про рішення із розміщенням двох окремих бойових частин. Про це пише Telegram-канал "Полковник ГШ" та наводить фото цих бойових частин, зазначивши, що про це стало відомо після аналізу збитої ракети Х-101 під час останньої атаки ворога у ніч на 29 березня.
Зазначено, що друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми.
Defense Express додає, що зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний вражаючий ефект проти людей.
Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Що означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км це не має великого значення.
У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрів.