Defense Express: российская ракета Х-101 теперь имеет две боевые части и "значительный поражающий эффект"

В России модернизировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101, которая получила две боевые части весом примерно в 800 кг и поражающие элементы, которые являются опасными для людей.

Источник: Defense Express

Детали: О модернизации впервые было сообщено в январе 2024 года во время пропагандистского визита военного преступника и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие МКБ "Радуга", где производят эти крылатые ракеты.

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Вес предыдущей боевой части составлял около 400 кг. Но речь идет не о простом увеличении веса одной боевой части, а о решении с размещением двух отдельных боевых частей. Об этом пишет Telegram-канал "Полковник ГШ" и приводит фото этих боевых частей, отметив, что об этом стало известно после анализа сбитой ракеты Х-101 во время последней атаки врага в ночь на 29 марта.

Указано, что вторая боевая часть имеет поражающие элементы кубической формы.

Defense Express добавляет, что обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям имеют значительный поражающий эффект против людей.

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Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной состоялось благодаря уменьшению размера топливного бака. Что означает уменьшение дальности полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км это не имеет большого значения.

В случае пуска таких ракет из Саратовской области даже по объектам во Львовской области у такой Х-101 еще останется 500-700 км для дополнительных маневров.