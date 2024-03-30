Умєров обговорив з Остіном "руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів"

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою та руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів з боку Росії на українські міста і критично важливу інфраструктуру.

Джерело: прес-секретар Пентагону Пет Райдер на сайті Пентагону

Деталі: міністри також обговорили потреби України в додаткових артилерійських, протиповітряних та інших засобах.

Реклама:

Окрім цього йшлося про нагальну потребу схвалити законопроект про національну безпеку, який дозволить Україні продовжувати боротьбу проти російської агресії.

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.