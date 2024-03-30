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Умєров обговорив з Остіном "руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів"

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 04:44
Умєров обговорив з Остіном руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів
Остін та Умєров, фото: wikimedia

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою та руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів з боку Росії на українські міста і критично важливу інфраструктуру.

Джерело: прес-секретар Пентагону Пет Райдер на сайті Пентагону

Деталі: міністри також обговорили потреби України в додаткових артилерійських, протиповітряних та інших засобах. 

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Окрім цього йшлося про нагальну потребу схвалити законопроект про національну безпеку, який дозволить Україні продовжувати боротьбу проти російської агресії. 

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Теми: Умєров РустемСШАвійна
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