Умеров обсудил с Остином "разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов"
Суббота, 30 марта 2024, 04:44
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым последние события на поле боя и разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов со стороны России на украинские города и критически важную инфраструктуру.
Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на сайте Пентагона
Детали: министры также обсудили потребности Украины в дополнительных артиллерийских, противовоздушных и других средствах.
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Кроме этого речь шла о насущной необходимости принять законопроект о национальной безопасности, который позволит Украине продолжать борьбу против российской агрессии.
Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.