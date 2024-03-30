Умеров обсудил с Остином "разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов"

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым последние события на поле боя и разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов со стороны России на украинские города и критически важную инфраструктуру.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на сайте Пентагона

Детали: министры также обсудили потребности Украины в дополнительных артиллерийских, противовоздушных и других средствах.

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Кроме этого речь шла о насущной необходимости принять законопроект о национальной безопасности, который позволит Украине продолжать борьбу против российской агрессии.

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.