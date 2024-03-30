ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію
Російська православна церква московського патріархату об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну".
РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.
РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.
Аналітики ISW вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.
РПЦ МП має на меті також конвертнути етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.
Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку РПЦ МП запропонувала, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу.
Ключові висновки ISW за 29 березня:
- Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП), підконтрольна Кремлю організація і відомий інструмент в арсеналі російської гібридної війни, провела Всесвітній російський народний собор у Москві 27-28 березня і схвалила ідеологічний і політичний документ, який об'єднав кілька кремлівських ідеологічних наративів, очевидно, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії.
- РПЦ МП посилила кремлівську риторику про війну Росії в Україні і представила її як екзистенційну і цивілізаційну "священну війну", що є важливим кроком для російської влади, яка досі ретельно уникала офіційного визначення російського вторгнення в Україну як "війни".
- РПЦ МП закликала до кодифікації елементів "русского мира" і, можливо, вимірює суспільну підтримку формального включення етнічних українців і білорусів до кремлівської концепції російської нації.
- РПЦ МП особливо наголошує на потребі Росії у традиційних сімейних цінностях та оновленій міграційній політиці для протидії триваючій демографічній кризі в Росії.
- Схоже, що РПЦ МП об'єднує раніше паралельні наративні зусилля Кремля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов'язки.
- Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що нестача матеріально-технічних засобів, спричинена затримкою західної безпекової допомоги, обмежує українські сили і змушує Україну вести стратегічну оборону.
- Російські військові, ймовірно, розширили перелік цілей для ударної кампанії проти критичної інфраструктури України, включивши до нього гідроелектростанції.
- Росія наклала вето на щорічну резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), яка продовжувала термін дії моніторингової групи, що стежить за дотриманням санкцій ООН проти Північної Кореї 28 березня.
- Схоже, Кремлю вдалося домогтися тиску на Telegram з метою подальшої цензури екстремістського контенту після нападу на "Крокус Сіті Холл" 22 березня, що підкреслює здатність Кремля чинити тиск на важливих гравців у російському інформаційному просторі, змушуючи їх діяти в своїх інтересах.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 29 березня.
- Міністерство оборони (МО) Росії готується до піврічного весняного призовного циклу, який розпочнеться 1 квітня.
- Російська окупаційна влада продовжує репресії з боку правоохоронних органів, у тому числі проти кримськотатарської етнічної меншини, з метою зміцнення контролю над окупованою Україною.