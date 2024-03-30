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ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 05:49
ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию
Патриарх Кирилл и Владимир Путин, фото: РосСМИ

Русская православная церковь московского патриархата объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: РПЦ МП усилила кремлевскую риторику относительно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любой "войны".

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РПЦ МП, похоже, объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.  

РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века. 

Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию. 

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РПЦ МП имеет целью также конвертировать этнических белорусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом. 

Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, которую РПЦ МП предложила, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада.

Ключевые выводы ISW за 29 марта:

  • Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП), подконтрольная Кремлю организация и известный инструмент в арсенале российской гибридной войны, провела Всемирный русский народный собор в Москве 27-28 марта и одобрила идеологический и политический документ, который объединил несколько кремлевских идеологических нарративов, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.
  • РПЦ МП усилила кремлевскую риторику о войне России в Украине и представила ее как экзистенциальную и цивилизационную "священную войну", что является важным шагом для российской власти, которая до сих пор тщательно избегала официального определения российского вторжения в Украину как "войны".
  • РПЦ МП призвала к кодификации элементов "русского мира" и, возможно, измеряет общественную поддержку формального включения этнических украинцев и белорусов в кремлевскую концепцию русской нации.
  • РПЦ МП особенно подчеркивает потребность России в традиционных семейных ценностях и обновленной миграционной политике для противодействия продолжающемуся демографическому кризису в России.
  • Похоже, что РПЦ МП объединяет ранее параллельные нарративные усилия Кремля в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.
  • Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что нехватка материально-технических средств, вызванная задержкой западной помощи в сфере безопасности, ограничивает украинские силы и заставляет Украину вести стратегическую оборону.
  • Российские военные, вероятно, расширили перечень целей для ударной кампании против критической инфраструктуры Украины, включив в него гидроэлектростанции.
  • Россия наложила вето на ежегодную резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которая продлевала срок действия мониторинговой группы, следящей за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи 28 марта.
  • Похоже, Кремлю удалось добиться давления на Telegram с целью дальнейшей цензуры экстремистского контента после нападения на "Крокус Сити Холл" 22 марта, что подчеркивает способность Кремля оказывать давление на важных игроков в российском информационном пространстве, заставляя их действовать в своих интересах.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 29 марта.
  • Министерство обороны (МО) России готовится к полугодовому весеннему призывному циклу, который начнется 1 апреля.
  • Российские оккупационные власти продолжают репрессии со стороны правоохранительных органов, в том числе против крымскотатарского этнического меньшинства, с целью укрепления контроля над оккупированной Украиной.

Темы: ISWвойна
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