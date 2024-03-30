ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Русская православная церковь московского патриархата объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: РПЦ МП усилила кремлевскую риторику относительно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любой "войны".

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РПЦ МП, похоже, объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.

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РПЦ МП имеет целью также конвертировать этнических белорусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом.

Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, которую РПЦ МП предложила, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада.

Ключевые выводы ISW за 29 марта: