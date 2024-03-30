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У південно-східних регіонах ППО збила сім “Шахедів”: уламки пошкодили елеватор

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 06:36
У південно-східних регіонах ППО збила сім “Шахедів”: уламки пошкодили елеватор
Збитий російський "Шахед", фото: Сергій Наєв у Телеграм

В ніч на суботу ворог впродовж трьох годин атакував енергетичну інфраструктуру південно-східних регіонів. Військовим вдалося збити сім дронів типу "Шахед", але уламки одного з них спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години.

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Дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись  викривати і обходити засоби ППО. 

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах:

4 збито в небі на Дніпропетровщині

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2 - в Одеській області 

1 - на Херсонщині.

Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа,  яку вогнеборці оперативно ліквідували. 

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Теми: війнаШахедППО
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