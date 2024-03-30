У південно-східних регіонах ППО збила сім “Шахедів”: уламки пошкодили елеватор
В ніч на суботу ворог впродовж трьох годин атакував енергетичну інфраструктуру південно-східних регіонів. Військовим вдалося збити сім дронів типу "Шахед", але уламки одного з них спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області.
Джерело: Сили оборони півдня
Деталі: Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години.
Дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись викривати і обходити засоби ППО.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах:
4 збито в небі на Дніпропетровщині
2 - в Одеській області
1 - на Херсонщині.
Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.