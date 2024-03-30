В юго-восточных регионах ПВО сбила семь "Шахедов": обломки повредили элеватор
В ночь на субботу враг в течение трех часов атаковал энергетическую инфраструктуру юго-восточных регионов. Военным удалось сбить семь дронов типа "Шахед", но обломки одного из них вызвали пожар на элеваторе в Днепропетровской области.
Источник: Силы обороны юга
Детали: Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов.
Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь разоблачать и обходить средства ПВО.
В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядов:
4 сбито в небе на Днепропетровщине
2 - в Одесской области
1 - на Херсонщине.
Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.