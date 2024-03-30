В юго-восточных регионах ПВО сбила семь "Шахедов": обломки повредили элеватор

В ночь на субботу враг в течение трех часов атаковал энергетическую инфраструктуру юго-восточных регионов. Военным удалось сбить семь дронов типа "Шахед", но обломки одного из них вызвали пожар на элеваторе в Днепропетровской области.

Источник: Силы обороны юга

Детали: Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов.

Реклама:

Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь разоблачать и обходить средства ПВО.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядов:

4 сбито в небе на Днепропетровщине

ВИДЕО ДНЯ

2 - в Одесской области

1 - на Херсонщине.

Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.