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В юго-восточных регионах ПВО сбила семь "Шахедов": обломки повредили элеватор

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 06:36
В юго-восточных регионах ПВО сбила семь Шахедов: обломки повредили элеватор
Сбитый российский "Шахед", фото: Сергей Наев у Телеграмм

В ночь на субботу враг в течение трех часов атаковал энергетическую инфраструктуру юго-восточных регионов. Военным удалось сбить семь дронов типа "Шахед", но обломки одного из них вызвали пожар на элеваторе в Днепропетровской области.

Источник: Силы обороны юга

Детали: Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов.

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Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь разоблачать и обходить средства ПВО. 

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядов:

4 сбито в небе на Днепропетровщине

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2 - в Одесской области 

1 - на Херсонщине.

Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. 

Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Темы: войнаШахедПВО
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