Повітряні сили цієї ночі знищили 9 з 12 ворожих безпілотників. Чотири ракети збити не вдалося
Субота, 30 березня 2024, 07:21
Уночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині чотирьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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