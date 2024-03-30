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Повітряні сили цієї ночі знищили 9 з 12 ворожих безпілотників. Чотири ракети збити не вдалося

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 07:21
Повітряні сили цієї ночі знищили 9 з 12 ворожих безпілотників. Чотири ракети збити не вдалося
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

Уночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині чотирьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Теми: ШахедбезпілотникивійнаПовітряні сили ЗСУ
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