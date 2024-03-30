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Воздушные силы этой ночью уничтожили 9 из 12 вражеских беспилотников

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 07:21
Воздушные силы этой ночью уничтожили 9 из 12 вражеских беспилотников
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб

Ночью 30 марта враг ударил по Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Всего было зафиксировано пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них уничтожили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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Темы: ШахедбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
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