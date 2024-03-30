Українські військові ліквідували 730 російських окупантів за добу
Субота, 30 березня 2024, 07:57
За останню добу українські військові ліквідували 730 російських окупантів та 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,
- танків ‒ 6951 (+29) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) одиниць,
- артилерійських систем – 11006 (+15) одиниць,
- РСЗВ – 1023 (+0) одиниць,
- засоби ППО ‒ 736 (+1) одиниця,
- літаків – 347 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 325 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45) одиниць,
- крилаті ракети ‒ 2046 (+24) одиниці,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць,
- підводні човни - 1 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7) одиниць.