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Українські військові ліквідували 730 російських окупантів за добу

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 07:57
Українські військові ліквідували 730 російських окупантів за добу
Фото: Генштаб

За останню добу українські військові ліквідували 730 російських окупантів та 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,
  • танків ‒ 6951 (+29) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) одиниць,
  • артилерійських систем – 11006 (+15) одиниць,
  • РСЗВ – 1023 (+0) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 736 (+1) одиниця,
  • літаків – 347 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 325 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45) одиниць,
  • крилаті ракети  ‒ 2046 (+24) одиниці,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць,
  • підводні човни - 1 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) одиниць,
  • спеціальна техніка  ‒ 1814 (+7) одиниць.

Теми: втрати у війніГенштаб
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