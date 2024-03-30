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Украинские военные ликвидировали 730 российских оккупантов за сутки

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 07:57
Украинские военные ликвидировали 730 российских оккупантов за сутки
Фото: Генштаб

За последние сутки украинские военные ликвидировали 730 российских оккупантов и 45 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 441520 (+730) человек,
  • танков - 6951 (+29) единиц,
  • боевых бронированных машин - 13284 (+20) единиц,
  • артиллерийских систем - 11006 (+15) единиц,
  • РСЗО - 1023 (+0) единиц,
  • средства ПВО - 736 (+1) единица,
  • самолетов - 347 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8701 (+45) единиц,
  • крылатые ракеты - 2046 (+24) единицы,
  • корабли / катера - 26 (+0) единиц,
  • подводные лодки - 1 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) единиц,
  • специальная техника - 1814 (+7) единиц.

Темы: потери в войнеГенштаб
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