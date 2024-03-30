Украинские военные ликвидировали 730 российских оккупантов за сутки
Суббота, 30 марта 2024, 07:57
За последние сутки украинские военные ликвидировали 730 российских оккупантов и 45 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 441520 (+730) человек,
- танков - 6951 (+29) единиц,
- боевых бронированных машин - 13284 (+20) единиц,
- артиллерийских систем - 11006 (+15) единиц,
- РСЗО - 1023 (+0) единиц,
- средства ПВО - 736 (+1) единица,
- самолетов - 347 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8701 (+45) единиц,
- крылатые ракеты - 2046 (+24) единицы,
- корабли / катера - 26 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) единиц,
- специальная техника - 1814 (+7) единиц.