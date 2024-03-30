На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ

Російські окупанти 29 березня вбили та поранили декількох цивільних внаслідок обстрілів Херсонської та Донецької областей.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За добу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки.

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Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.

Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

На Донеччині росіяни вбили жителя Максимільянівки.

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Кількість загиблих в області, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 1896 цивільних.