На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ
Субота, 30 березня 2024, 09:13
Російські окупанти 29 березня вбили та поранили декількох цивільних внаслідок обстрілів Херсонської та Донецької областей.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: За добу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки.
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Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.
Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
На Донеччині росіяни вбили жителя Максимільянівки.
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Кількість загиблих в області, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 1896 цивільних.