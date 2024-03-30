Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 09:13
На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ
херсонщина, фото ілюстративне, дснс

Російські окупанти 29 березня вбили та поранили декількох цивільних внаслідок обстрілів Херсонської та Донецької областей.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За добу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки.

Реклама:

Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.

Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

На Донеччині росіяни вбили жителя Максимільянівки.

ВІДЕО ДНЯ

Кількість загиблих в області, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 1896 цивільних.

Теми: Херсонська областьДонецька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Херсонська область
На Херсонщині друга людина за день підірвалась на ворожій міні
На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні
Росіяни атакували Берислав дронами, постраждав місцевий
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: