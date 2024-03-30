На Херсонщине и Донетчине есть погибшие и раненые среди гражданских из-за атак РФ
Суббота, 30 марта 2024, 09:13
Российские оккупанты 29 марта убили и ранили нескольких гражданских в результате обстрелов Херсонской и Донецкой областей.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: За сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего повреждены многоэтажка и 2 частных дома.
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Также были зафиксированы попадания в сотовую башню и складское помещение.
Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один получил ранения.
В Донецкой области россияне убили жителя Максимильяновки.
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Количество погибших в области, без учета Мариуполя и Волновахи, возросло до 1896 гражданских.