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Школярів Бєлгорода і деяких районів переводять на дистанційне навчання "через обстріли"

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 10:01
Школярів Бєлгорода і деяких районів переводять на дистанційне навчання через обстріли
бєлгород, фото з соцмереж

Дітей у школах у російському Бєлгороді та прикордонних районах Бєлгородської області переведуть на дистанційне навчання "через обстріли".

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Пряма мова Гладкова: "Найголовніше - дистанційне навчання в четвертій чверті у школах у дітей прикордонних муніципалітетів плюс Бєлгород, плюс Яковлевський міський округ. На всіх інших територіях Бєлгородської області, як і було раніше, очне навчання.

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У 30-кілометровій зоні від державного кордону проводити заняття в гуртках і секціях, на жаль, неможливо".

Деталі: Також торговельним центрам, щоб відкритися, обов'язково потрібно "мати цегляну кладку, бути заклеєним плівкою, навчити персонал наданню першої медичної допомоги". Влада перевірятиме всі організації.

Також Гладков повідомив, що 5000 дітей вивезли з області в інші регіони РФ.

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Теми: Росіявійна
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