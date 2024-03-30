Школьников Белгорода и некоторых районов переводят на дистанционное обучение "из-за обстрелов"

Детей в школах в российском Белгороде и приграничных районах Белгородской области переведут на дистанционное обучение "из-за обстрелов".

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Прямая речь Гладкова: "Самое главное – дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение.

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В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях, к сожалению, невозможно".

Детали: Также торговым центрам, чтобы открыться, обязательно нужно "иметь кирпичную кладку, быть заклеенным пленкой, обучить персонал оказанию первой медицинской помощи". Власти будут проверять все организации.

Также Гладков сообщил, что 5000 детей вывезли из области в другие регионы РФ.