РФ запустила ракети по Україні – Повітряні сили
Субота, 30 березня 2024, 12:53
Російські військові вдень 30 березня атакували ракетами Україну.
Джерело: Повітряні сили, речник ПС Ілля Євлаш у коментарі УП
Деталі: Спершу військові написали, коли ракета була на Миколаївщині та летіла курсом на північний захід.
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За 15 хвилин ПС написали, що ракета летіла з півдня на Миколаївщину та Кіровоградщину.
Ще за 10 хвилин вони повідомили, що ракета летить на Ізюм на Харківщині.
Про збиття або влучання наразі немає інформації.
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У південних областях тривога лунає вже понад 2 години.
Оновлено: Євлаш уточнив "Українській правді", що по Ізюму росіяни вдарили балістикою, ймовірно, С-300.
На Миколаївщину летіла керована авіаційна ракета Х-59.