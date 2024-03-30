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РФ запустила ракети по Україні – Повітряні сили

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 12:53
РФ запустила ракети по Україні – Повітряні сили
alerts, скриншот

Російські військові вдень 30 березня атакували ракетами Україну.

Джерело: Повітряні сили, речник ПС Ілля Євлаш у коментарі УП

Деталі: Спершу військові написали, коли ракета була на Миколаївщині та летіла курсом на північний захід.

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За 15 хвилин ПС написали, що ракета летіла з півдня на Миколаївщину та Кіровоградщину.

Ще за 10 хвилин вони повідомили, що ракета летить на Ізюм на Харківщині.

Про збиття або влучання наразі немає інформації.

ВІДЕО ДНЯ

У південних областях тривога лунає вже понад 2 години.

Оновлено: Євлаш уточнив "Українській правді", що по Ізюму росіяни вдарили балістикою, ймовірно, С-300.

На Миколаївщину летіла керована авіаційна ракета Х-59.

Теми: Миколаївська областьКіровоградська область
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