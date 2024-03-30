РФ запустила ракету по Украине - Воздушные силы

Российские военные днем 30 марта атаковали ракетами Украину.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала военные написали, когда ракета была на Николаевщине и летела курсом на северо-запад.

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Через 15 минут ПС написали, что ракета летела с юга на Николаевщину и Кировоградщину.

Еще через 10 минут они сообщили, что ракета летит на Изюм в Харьковской области.

О сбивании или попадании пока нет информации.

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В южных областях тревога звучит уже более 2 часов.

Обновлено: Евлаш уточнил "Украинской правде", что по Изюму россияне ударили баллистикой, вероятно, С-300.

На Николаевщину летела управляемая авиационная ракета Х-59.