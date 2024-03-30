РФ запустила ракету по Украине - Воздушные силы
Суббота, 30 марта 2024, 12:53
Российские военные днем 30 марта атаковали ракетами Украину.
Источник: Воздушные силы
Детали: Сначала военные написали, когда ракета была на Николаевщине и летела курсом на северо-запад.
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Через 15 минут ПС написали, что ракета летела с юга на Николаевщину и Кировоградщину.
Еще через 10 минут они сообщили, что ракета летит на Изюм в Харьковской области.
О сбивании или попадании пока нет информации.
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В южных областях тревога звучит уже более 2 часов.
Обновлено: Евлаш уточнил "Украинской правде", что по Изюму россияне ударили баллистикой, вероятно, С-300.
На Николаевщину летела управляемая авиационная ракета Х-59.