Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ запустила ракету по Украине - Воздушные силы

Роман ПетренкоСуббота, 30 марта 2024, 12:53
РФ запустила ракету по Украине - Воздушные силы
alerts, скриншот

Российские военные днем 30 марта атаковали ракетами Украину.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала военные написали, когда ракета была на Николаевщине и летела курсом на северо-запад.

Реклама:

Через 15 минут ПС написали, что ракета летела с юга на Николаевщину и Кировоградщину.

Еще через 10 минут они сообщили, что ракета летит на Изюм в Харьковской области.

О сбивании или попадании пока нет информации.

ВИДЕО ДНЯ

В южных областях тревога звучит уже более 2 часов.

Обновлено: Евлаш уточнил "Украинской правде", что по Изюму россияне ударили баллистикой, вероятно, С-300.

На Николаевщину летела управляемая авиационная ракета Х-59.

Темы: Николаевская областьКировоградская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Николаевская область
На побережье Николаевщины взрывом мужчине оторвало ноги, он погиб
Империя недвижимости, креветки, рэп: бывший топ из СБУ просит грантовые деньги – hromadske
47,3 га полей очистили машины механизированного разминирования на Николаевщине
Последние новости
10:01
Минобороны РФ заявило, что теракт в Подмосковье поощрил россиян идти воевать в Украину
09:59
Группа ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей после атак россиян
09:58
В Румынии предлагают разрешить войскам защищать своих граждан за рубежом
09:56
В немецком порту задержали российское судно с ядерным топливом для АЭС США
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
Все новости...
Реклама: