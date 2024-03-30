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Шольц у зверненні до німців нагадав про необхідність підтримки України

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 13:22
Шольц у зверненні до німців нагадав про необхідність підтримки України
фото: getty images

У зверненні з нагоди Великодня канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав про необхідність справедливого миру  і закликав до подальшої підтримки України.

Джерело: Шольц у відео-подкасті, "Європейська правда", Die Welt

Деталі: "Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир – так довго, як це буде необхідно", – заявив Шольц.

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На великодніх богослужіннях християни всього світу моляться за більш мирний світ, сказав канцлер.

"Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також бажають миру", – зазначив він.

Шольц підкреслив, що підтримка України потрібна "також для нас, для нашої безпеки". "Протягом багатьох десятиліть мир в Європі базувався на дуже важливому принципі: кордони не повинні пересуватися силою. Ніколи знову! А Росія Владіміра Путіна порушила цей принцип", – заявив він.

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"Але в наших руках зробити так, щоб цей принцип знову діяв. Продовжуючи підтримувати Україну – рішуче і виважено", – сказав канцлер. Німеччина, за його словами, також інвестуватиме більше у власну безпеку і триматиме країну разом, а не дасть себе розірвати на частини.

"Тим більше, що нас об'єднує переконання, що закон повинен перемагати над насильством" – додав він. Це є передумовою миру, особливо в наші дні, підкреслив Шольц. Канцлер завершив своє відеозвернення побажаннями щасливих свят "навіть у цей важкий час".

Нагадаємо: Очільник Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії в Німеччині, Фрідріх Мерц вважає, що загроза ймовірної поразки України в повномасштабній війні з Росією зросла.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".

Теми: Шольцдопомога Українізброявійна
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