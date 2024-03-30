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Шольц в обращении к немцам напомнил о необходимости поддержки Украины

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 30 марта 2024, 13:22
Шольц в обращении к немцам напомнил о необходимости поддержки Украины
фото: getty images

В обращении по случаю Пасхи канцлер Германии Олаф Шольц напомнил о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Источник: Шольц в видео-подкасте, "Европейская правда", Die Welt

Детали: "Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – так долго, как это будет необходимо", – заявил Шольц.

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На пасхальных богослужениях христиане всего мира молятся за более мирный мир, сказал канцлер.

"Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине также желают мира", – отметил он.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас, для нашей безопасности". "В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой. Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", – заявил он.

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"Но в наших руках сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно", – сказал канцлер. Германия, по его словам, также будет инвестировать больше в собственную безопасность и держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.

"Тем более, что нас объединяет убеждение, что закон должен побеждать над насилием" – добавил он. Это является предпосылкой мира, особенно в наши дни, подчеркнул Шольц. Канцлер завершил свое видеообращение пожеланиями счастливых праздников "даже в это трудное время".

Напомним: Глава Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц считает, что угроза вероятного поражения Украины в полномасштабной войне с Россией возросла.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

Темы: Шольцпомощь Украинеоружиевойна
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