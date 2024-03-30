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Росіяни вбили двох людей у Красногорівці, атакувавши приватний сектор

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 15:07
Росіяни вбили двох людей у Красногорівці, атакувавши приватний сектор
фото прокуратури

30 березня російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку на Донеччині, двоє цивільних загинули.

Джерело: прокуратура області

Деталі: В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.

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Під час атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків.

Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка – вона також загинула у власній оселі. 

ВІДЕО ДНЯ

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян і господарські споруди.

Теми: Донецька область
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