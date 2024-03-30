Росіяни вбили двох людей у Красногорівці, атакувавши приватний сектор
Субота, 30 березня 2024, 15:07
30 березня російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку на Донеччині, двоє цивільних загинули.
Джерело: прокуратура області
Деталі: В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.
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Під час атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків.
Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.
На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка – вона також загинула у власній оселі.
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Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян і господарські споруди.