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Россияне убили двух человек в Красногоровке, атаковав частный сектор

Роман ПетренкоСуббота, 30 марта 2024, 15:07
Россияне убили двух человек в Красногоровке, атаковав частный сектор
фото прокуратуры

30 марта российская армия обстреляла из артиллерии город Красногоровку в Донецкой области, двое гражданских погибли.

Источник: прокуратура области

Детали: В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.

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Во время атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов.

Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение. В больнице диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.

На другой улице жертвой армии РФ стала 70-летняя женщина - она также погибла в собственном доме.

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Среди поврежденных объектов - жилые дома горожан и хозяйственные постройки.

Темы: Донецкая область
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