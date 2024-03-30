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У Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 16:52
У Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття
ліквідація наслідків вибуху, фото ДСНС

У Білій Церкві на Київщині внаслідок вибуху в одній із квартир загинула людина, горіли квартири, зруйновано залізобетонне перекриття з 2 по 5 поверх.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Київській області

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Дослівно ДСНС: "30 березня о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в м. Біла Церква, пров. Грузинський, в квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

По прибуттю встановлено, що внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково. Горить квартира на 3-му та 4-му поверсі. Під час розвідки встановлено, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

В квартирі на 2-му поверсі виявлено 1 загиблу особу жіночої статі. На 4-му поверсі врятовано 1 дитину".

ВІДЕО ДНЯ
 

Деталі: О 15:29 пожежу локалізовано.

 

Від ДСНС залучено 33 особи й 9 одиниць техніки.

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу ліквідовано. Під час робіт врятовано 3 людей, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні.

"Роботи тривають. Існує загроза руйнування конструкцій", – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох.

Теми: Київська областьвибух
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