Вибух у Білій Церкві: зросла кількість загиблих
Субота, 30 березня 2024, 20:04
Кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета в 5-поверхівці міста Біла Церква на Київщині зросла до двох.
Джерело: ДСНС України
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Дослівно: "Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)".
Деталі: Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві внаслідок вибуху в одній із квартир загинула людина, сталася пожежа, в будинку зруйновано залізобетонне перекриття з 2 по 5 поверх.
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