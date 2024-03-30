Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибух у Білій Церкві: зросла кількість загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 20:04
Вибух у Білій Церкві: зросла кількість загиблих
двір постраждалого будинку, фото ДСНС

Кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета в 5-поверхівці міста Біла Церква на Київщині зросла до двох.

Джерело: ДСНС України

Реклама:

Дослівно: "Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)".

Деталі: Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві внаслідок вибуху в одній із квартир загинула людина, сталася пожежа, в будинку зруйновано залізобетонне перекриття з 2 по 5 поверх.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

Усі новини...
Київська область
У Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, зруйновано перекриття
Франківщина, Черкащина, Київщина й Вінниччина: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Синоптики попередили мешканців Київщини про неприємні сюрпризи погоди
Останні новини
19:02
Посол США: Росія обстрілює Харківщину, щоб посіяти паніку
18:51
фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка
18:30
велоспортВан дер Пул повторив соло Чміля і виграв “Королеву класик” Париж-Рубе
18:20
Біля Кринок окупанти розстріляли українських полонених – Офіс генпрокурора
18:12
"Другу Путіна" Шредеру 80 років: Шольц та Штайнмаєр привітали
17:59
МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
Усі новини...
Реклама: