В Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшие, разрушено перекрытие

В Белой Церкви Киевской области в результате взрыва в одной из квартир погиб человек, горели квартиры, разрушено железобетонное перекрытие со 2 по 5 этаж.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

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Дословно ГСЧС: "30 марта в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в г. Белая Церковь, пер. Грузинский, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.

По прибытию установлено, что в результате взрыва разрушен 1 балкон на 3-м этаже полностью и 1 частично. Горит квартира на 3-м и 4-м этаже. Во время разведки установлено, что от 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

В квартире на 2-м этаже обнаружен 1 погибший человек женского пола. На 4-м этаже спасен 1 ребенок".

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Детали: В 15:29 пожар локализован.

От ГСЧС привлечено 33 человека и 9 единиц техники.

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Во время работ спасены 3 человека, в том числе ребенок 2016 г.р., который госпитализирован в больницу.

"Работы продолжаются. Существует угроза разрушения конструкций", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до двух.