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Взрыв в Белой Церкви: возросло количество погибших

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 20:04
Взрыв в Белой Церкви: возросло количество погибших
двор пострадавшего дома, фото ГСЧС

Количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета в 5-этажке города Белая Церковь Киевской области возросло до двух.

Источник: ГСЧС Украины

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Дословно: "По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)".

Детали: Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям. Работы продолжаются.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Белой Церкви в результате взрыва в одной из квартир погиб человек, произошел пожар, в доме разрушено железобетонное перекрытие со 2 по 5 этаж.

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Темы: Киевская областьвзрыв
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