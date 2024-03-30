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Росіяни поранили ще 4 цивільних на Донеччині

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 20:15
Росіяни поранили ще 4 цивільних на Донеччині
наслідки обстрілу Донеччини 30 березня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілів Курахового й Костянтинівки на Донеччині у суботу поранено 4 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "30 березня 2024 року війська держави-агресора вдарили з артилерії по м. Кураховому. Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають цивільні.

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Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

Крім того, російська армія обстріляла зі ствольної артилерії м. Костянтинівку. Під вогнем окупантів знову опинились приватні будинки, де дістала поранення 75-річна мешканка. З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні – їй надано кваліфіковану медичну допомогу".

Деталі: Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й лінію електромережі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в суботу російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку на Донеччині, двоє цивільних загинули.

Теми: Донецька областьвійна
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