Россияне ранили еще 4 гражданских в Донецкой области

В результате обстрелов Курахово и Константиновки в Донецкой области в субботу ранены 4 гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "30 марта 2024 года войска государства-агрессора ударили из артиллерии по г. Курахово. Вражеские снаряды попали по жилым домам, где живут гражданские.

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Две женщины 53 и 77 лет и 60-летний мужчина, которые находились на территории своих домохозяйств, получили контузии, минно-взрывную травму и осколочное ранение.

Кроме того, российская армия обстреляла из ствольной артиллерии г. Константиновку. Под огнем оккупантов снова оказались частные дома, где получила ранения 75-летняя жительница. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением пенсионерка доставлена в больницу – ей оказана квалифицированная медицинская помощь".

Детали: В результате атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электросети.

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Что предшествовало: Ранее в субботу российская армия обстреляла из артиллерии город Красногоровку в Донецкой области, двое гражданских погибли.