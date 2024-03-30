У Києві та більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Субота, 30 березня 2024, 23:26
У Києві та більшості українських областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua
Деталі: Близько 23:20 у столиці та більшості областей оголосили повітряну тривогу.
Реклама:
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
О 23:33 було оголошено відбій загрози.
Що передувало: У суботу ввечері російські війська атакують Україну кількома хвилями "Шахедів".
ВІДЕО ДНЯ