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У Києві та більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:26
У Києві та більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики
карта повітряних тривог станом на 23:29

У Києві та більшості українських областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua

Деталі: Близько 23:20 у столиці та більшості областей оголосили повітряну тривогу.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 23:33 було оголошено відбій загрози.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська атакують Україну кількома хвилями "Шахедів".

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Теми: повітряна тривога
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