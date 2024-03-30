У Києві та більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики

У Києві та більшості українських областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua

Деталі: Близько 23:20 у столиці та більшості областей оголосили повітряну тривогу.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 23:33 було оголошено відбій загрози.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська атакують Україну кількома хвилями "Шахедів".