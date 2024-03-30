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В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 23:26
В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 23:29

В Киеве и большинстве украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua

Детали: Около 23:20 в столице и большинстве областей объявили воздушную тревогу.

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Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

В 23:33 был объявлен отбой угрозы.

Что предшествовало: В субботу вечером российские войска атакуют Украину несколькими волнами "Шахедов".

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Темы: воздушная тревога
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