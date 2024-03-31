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Росіяни вперше скинули авіабомбу вагою 1500 кг на громаду Сумщини – військові

Ольга Глущенко Неділя, 31 березня 2024, 00:16
Росіяни вперше скинули авіабомбу вагою 1500 кг на громаду Сумщини – військові
скриншот відео

117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомила, що росіяни вперше застосував важку авіабомбу вагою 1500 кг, скинувши її на громаду Сумської області.

Джерело: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ в Телеграм

Деталі: Військові повідомили, що авіабомбу ворог скинув на Великописарівську громаду.

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Дослівно: "Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки".

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Теми: Сумська областьвибухвійна
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