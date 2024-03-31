Росіяни вперше скинули авіабомбу вагою 1500 кг на громаду Сумщини – військові
Неділя, 31 березня 2024, 00:16
117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомила, що росіяни вперше застосував важку авіабомбу вагою 1500 кг, скинувши її на громаду Сумської області.
Джерело: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ в Телеграм
Деталі: Військові повідомили, що авіабомбу ворог скинув на Великописарівську громаду.
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Дослівно: "Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки".
За повідомленням 117 окремої бригади ТрО ЗСУ, росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, яку скинули на громаду Сумської області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2024
Відео: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ pic.twitter.com/Rt0y1p4e0l
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