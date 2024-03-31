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Россияне впервые сбросили авиабомбу весом 1500 кг на общину Сумщины – военные

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 00:16
Россияне впервые сбросили авиабомбу весом 1500 кг на общину Сумщины – военные
скриншот видео

117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.

Источник: 117 отдельная бригада ТрО ВСУ в Телеграмм

Детали: Военные сообщили, что авиабомбу враг сбросил на Великописаревскую громаду.

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Дословно: "Такой боеприпас по сравнению с другими имеет значительно большую силу взрывчатки".

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Темы: Сумская областьвзрыввойна
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