Россияне впервые сбросили авиабомбу весом 1500 кг на общину Сумщины – военные

117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.

Источник: 117 отдельная бригада ТрО ВСУ в Телеграмм

Детали: Военные сообщили, что авиабомбу враг сбросил на Великописаревскую громаду.

Реклама:

Дословно: "Такой боеприпас по сравнению с другими имеет значительно большую силу взрывчатки".

За повідомленням 117 окремої бригади ТрО ЗСУ, росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, яку скинули на громаду Сумської області.

Відео: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ pic.twitter.com/Rt0y1p4e0l — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2024