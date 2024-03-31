Россияне впервые сбросили авиабомбу весом 1500 кг на общину Сумщины – военные
Воскресенье, 31 марта 2024, 00:16
117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.
Источник: 117 отдельная бригада ТрО ВСУ в Телеграмм
Детали: Военные сообщили, что авиабомбу враг сбросил на Великописаревскую громаду.
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Дословно: "Такой боеприпас по сравнению с другими имеет значительно большую силу взрывчатки".
За повідомленням 117 окремої бригади ТрО ЗСУ, росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, яку скинули на громаду Сумської області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2024
Відео: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ pic.twitter.com/Rt0y1p4e0l
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