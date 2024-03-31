Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ

Ольга Глущенко Неділя, 31 березня 2024, 01:58
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ
наслідки обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 45 обстрілів територій Сумської області, атакували некерованими ракетами (НАР), скидали вибухові пристрої (ВОГ) і міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 254 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

Деталі: Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з гранатомета (СПГ), міномета, артилерії РСЗВ, FPV-дроном – 75 вибухів.

На Краснопільську громаду скидали ВОГ з БпЛА, були артилерійські та мінометний обстріли. Загалом – 20 вибухів.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 15 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 8 мін.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний та артобстріл, 5 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксували обстріл FPV-дроном, 1 вибух.

По Есманьській громаді ворог вдарив з РСЗВ, мінометів, стрілецької зброї – щонайменше 27 вибухів.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 16 мін.

По Юнаківській громаді здійснили мінометні обстріли, 24 вибухи.

У Миропільській громаді зафіксували мінометні обстріли, 32 вибухи.

На Білопільську громаду ворог здійснив пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР), скидання з БпЛА вибухового пристрою гранатометний обстріл, а також артобстріл. Загалом – 24 вибухи.

По Глухівській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Сумська область
Росіяни вперше скинули авіабомбу вагою 1500 кг на громаду Сумщини – військові
З пошкодженим корпусом і без двигуна: у лісі на Сумщині знайшли російську ракету Х-59
Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала агентку ФСБ
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: