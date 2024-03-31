Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ

Протягом минулого дня росіяни здійснили 45 обстрілів територій Сумської області, атакували некерованими ракетами (НАР), скидали вибухові пристрої (ВОГ) і міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 254 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з гранатомета (СПГ), міномета, артилерії РСЗВ, FPV-дроном – 75 вибухів.

На Краснопільську громаду скидали ВОГ з БпЛА, були артилерійські та мінометний обстріли. Загалом – 20 вибухів.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 15 вибухів.

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На територію Новослобідської громади росіяни скинули 8 мін.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний та артобстріл, 5 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксували обстріл FPV-дроном, 1 вибух.

По Есманьській громаді ворог вдарив з РСЗВ, мінометів, стрілецької зброї – щонайменше 27 вибухів.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 16 мін.

По Юнаківській громаді здійснили мінометні обстріли, 24 вибухи.

У Миропільській громаді зафіксували мінометні обстріли, 32 вибухи.

На Білопільську громаду ворог здійснив пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР), скидання з БпЛА вибухового пристрою гранатометний обстріл, а також артобстріл. Загалом – 24 вибухи.

По Глухівській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.