Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины и ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили 45 обстрелов территорий Сумской области, атаковали неуправляемыми ракетами (НАР), сбрасывали взрывные устройства (ВОГ) и мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 254 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: Великописаревскую громаду россияне обстреливали из гранатомета (СПГ), миномета, артиллерии РСЗО, FPV-дроном – 75 взрывов.

На Краснопольскую громаду сбрасывали ВОГ с БпЛА, были артиллерийские и минометный обстрелы. В общем - 20 взрывов.

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии и минометов, 15 взрывов.

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На территорию Новослободской громады россияне сбросили 8 мин.

Зноб-Новгородская громада: был минометный и артобстрел, 5 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксировали обстрел FPV-дроном, 1 взрыв.

По Есманьской громаде враг ударил из РСЗО, минометов, стрелкового оружия – не менее 27 взрывов.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 16 мин.

По Юнаковской громаде осуществили минометные обстрелы, 24 взрыва.

В Миропольской громаде зафиксировали минометные обстрелы, 32 взрыва.

На Белопольскую громаду враг осуществил пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР), сброс с БпЛА взрывного устройства, гранатометный обстрел, а также артобстрел. В общем – 24 взрыва.

По Глуховской общине был минометный обстрел, 7 взрывов.